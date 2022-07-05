韓國政府5日指出，在考量未來能源不至於匱乏的國家安全性，以及更佳實現碳中和目標，計畫最晚到2030年，將把當地利用核電的發電量，擴增至總發電量30%左右。

韓國現任與前任兩位總統，對於核能發電的態度可謂南轅北轍。上任的文在寅是要核能慢慢退役，但目前的尹錫悅則是要加重核能發電比重，藉此可重建當地工業以及跨足海外發展。

根據韓國政府5日公布的綜合能源藍圖，預定重啟新韓蔚(Shin Hanul)3號與4號機組。至於現有的核能發電廠，也將要延長服務時間。如此一來，最慢到2030年，韓國的核能發電比重將增加至3成。

同時，韓國政府也規劃在2030年之前，將出口10座核反應爐給其它國家。另外，也撥出4000億韓元，約3億美元，專款專用於研發SMR(小型核能反應爐)上面。

韓國現有24座核反應爐中，有20個正在運作。文在寅政府時，曾表態最晚到2034年，要將這些核反應爐的數量減至17個。另外，韓國政府也承諾過，到2030年欲將溫室氣體排放量，若以2018年為比較基礎將減40%。同時，到2050年相信可實現碳中和。

韓國政府預估，若以上能源計劃執行順利，到2030年時，對進口傳統化石燃料的依賴，可望從2021年81.8%大降至60%左右。再者，最晚到2030年，新能源產業有機會創造約10萬個新工作，相關新創公司的家數也可望倍增至5,000家左右。