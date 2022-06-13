文慧如在新歌MV中還原生命經歷。（華研國際提供）

文慧如在新歌MV中還原生命經歷。（華研國際提供）

文慧如藉由第二張專輯同名主打歌〈還原〉，感謝過去所有無法被還原的一切，成就現在更好的自己，MV劇情取材於她的成長過程，對於家庭、友情、愛情等方面最想還原的幾段生命經歷，其中令人最感深刻的一幕便是兒時的文慧如與父親坐在車內，依稀瞥見平時堅強的爸爸流淚但卻因為自己當時年紀還小，不知道如何向家人表達安慰而選擇視而不見。

文慧如回憶20幾年前金融海嘯曾讓經商的家庭陷入經濟危機，大人們扛起扶養4個小孩的重擔，面對生活壓力而常引發爭執，「當時還只是小孩子的我，心中其實是惶恐的，很怕一夜間父母就會分開，也不敢上前去說些什麼，只能選擇漠視」；如今一家人順利度過難關、感情融洽，但在她心中仍留有遺憾，坦言若能「還原」童年所遇到的景象，希望自己有足夠勇氣給當時的父母滿滿鼓勵。

MV拍攝當天，文慧如走入拍攝場景聽到現場播放這首歌，整個人頓時陷入歌曲的氛圍，一個低頭、一個伸展都十分投入，情緒滿檔地把不捨、憤怒、戀愛的心境展露出來，看到成品後謙虛地為現代舞處女秀自評80分，笑說：「雖然內心戲很足，但身體還是有些僵硬。」她也在新視覺中「仙出新高度」，服裝加了更多透紗元素增加女人味，並微微透出文慧如天生纖細窈窕的好比例，被工作人員打趣虧：「該不會是趁著拍專輯封面預習披婚紗吧？」讓文慧如面露害羞。