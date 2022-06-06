中和2歲男童恩恩確診重症身亡，恩恩爸今赴新北市消防局聽取音檔，新北市長侯友宜表示，在這段時間，市府不斷地提供恩恩爸關懷，讓他要求的，按照相關規定，全力給予協助，他責成衛生消防局兩位局長，必須把當天的來龍去脈，還原整個經過，讓恩恩爸了解事情始末。

新北市議員江怡臻今日總質詢時，詢問侯友宜目前恩恩事件處理過程，侯友宜表示，恩恩是全國第一例重症案件，從事情發生醫護體系全力搶救，希望把恩恩生命挽回，除了雙和醫院，也動用台大小兒科醫師，盡了所有力量，很難過沒辦法把小生命救回，是他心中的一個痛。

江怡臻說，北市醫師蘇一峰就曾說過當時的通報過程太繁瑣，單位聯繫要耗費非常多時間，最後中央才改規定，去掉中間繁複聯繫時間。

侯友宜說，因為傳染病防治法規定，從1922到衛生所、衛生局、醫院聯繫，119派遣出動還有相關著裝規定，後頭接手醫院準備，有一定流程在走，這個個案後，中央覺得程序比較複雜才修改，對於有急迫性119可以視情況出動，或自行送醫。

江怡臻說，中央頻頻修改規定，民眾無所適從，口號喊共存，規定卻是清零，五月底中央推出新系統，但端午節都過了，還是有很多問題，包括查無確診者資料，先居隔後確診也無法補匡列。

侯友宜說，他一開始就請教中央要共存還是清零，政策沒講清楚，一開始疫調居隔匡一大堆，還都要採PCR，要用清零方式，又要邊境開放共存，第一線執行同仁非常痛苦，卻說是「新台灣模式」。

侯友宜說，轉換過程，傳染病通報系統卡住，系統作業慢，導致很多問題，每天接到6萬通電話，跟中央反映，得不到中央快速回應，尤其傳染病通報系統還沒全部解決，現在還要改，第一線衛生所同仁都很辛苦，智慧化過程趕快。