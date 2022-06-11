新冠肺炎疫情死亡個案持續攀升，但蔡英文總統昨到基隆參加「2022城市博覽會」開幕，卻稱基隆疫情走過了5月18號的最高峰，疫情後的新生活將從基隆開始，被網友灌爆臉書。新北市長侯友宜今表示，「中南部還在疫情高原期，北部也還有中重症與死亡個案越來越多的挑戰」，期待總統加把勁，全力以赴，尤其如何降低中重症與往生者數量，要大家同心齊力。

侯友宜說，在疫情挑戰仍然艱鉅，好好把全力守住疫情，才能夠讓民眾安心。