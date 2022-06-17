總統府發言人張惇涵今（17）日表示，總統府新增1名確診案例，為總統府員工，該員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。