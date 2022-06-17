總統府今新增1名確診個案 19:112022/06/17 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府今新增1名確診個案。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人張惇涵今（17）日表示，總統府新增1名確診案例，為總統府員工，該員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。 高雄＋8237！2族群確診比例上升 陳其邁這樣說 網傳蔡英文確診急刪除 蔡英文：真的很要不得 國寶說唱藝術家楊秀卿辭世 文化部呈請總統褒揚 #新冠肺炎 #台灣 #總統府 #總統 #1名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 說唱藝術人間國寶楊秀卿辭世 文化部將呈請總統明令褒揚 10:492022/06/17 生活 《金融》國銀對中小企新增放款 前4月達標率近5成 07:482022/06/17 財經 人間國寶楊秀卿辭世 總統：精神永留大家心中 16:512022/06/17 政治 網傳蔡英文確診、蘇貞昌暫代 指揮中心：假消息 14:212022/06/16 生活 2024美總統大選 馬斯克挺佛州州長 04:102022/06/17 焦點新聞 利多支撐 智邦昇達科權證火 04:102022/06/17 證券．權證 台鐵公司化組織曝光 擬設6安全單位、9副總職砍成6個 11:152022/06/16 生活 總統府疫情燒不停 今再增1名憲兵確診 20:082022/06/16 政治 柯文哲稱「當總統打貪會大刀闊斧」綠委酸：台灣神童阿北德 18:402022/06/16 政治 《產業》迎儲能飛速發展 2025年全球新增裝機量拚362GWh 14:282022/06/16 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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