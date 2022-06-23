高苑科大因菲生指控實習超時工作，被渲染為「學工」與「黑工」學校，更以「中州事件翻版」形容，令全校1000多位國際學生非常憤慨，有500多位菲律賓、印尼、和越南學生，連署向蔡總統陳情：「我不是黑工！請尊重我們；我們支持教育部國際產學專班計畫；還高苑科大國際辦學清白。」

這些學生表示，他們是持有合法居留證的國際留學生，也和台灣人一樣，必須合法繳稅，希望社會各界了解並尊重他們，不要說他們：「假留學之名，行在台打工之實」。

高苑科大表示，這一年來，已有300多位新南向國際學生畢業，90％的學生都將留台繼續讀研究所或在台就業成為新住民。今年4月有一對男女菲生向教育部和媒體投訴，指控學校安排他們去工廠超時工作，「像乳牛一樣被榨乾」，事件披露後，教育部卻1個月內6次突襲高苑科大查核國際學生學習品質，並陪同勞工局與移民署突襲7家企業查處有無超時打工與危險工作不當管理事宜。據教育部官員與企業主管表示，「高苑科大不是中州翻版，學校並無涉入非法打工事宜。」

高苑科大指出，上周媒體大肆渲染的「菲律賓人力仲介招生」事件，牽涉高苑科大與崑山科大兩校的國際辦學，也是某一在台機構提供「不當聯結」的調查資料，且沒有任何實體證據，而誤導教育部的事實認定，高苑科大已經提供明確事證向教育部申訴中。

高苑科大強調，新南向國際學生在高苑科大表現非常亮眼，今年6月中旬「全國敘事力計畫青年提案比賽」，全國有39隊參賽，只有高苑科大推出外籍生參賽，竟然打入前八強，說明了高苑科大外籍生對台灣社會的融入。

此外，綠色能源應用系的三位越南學生通過TOCFL C1級華語檢定，資訊科技系印尼籍學生林永發除了通過TOCFL B2華語檢定，也獲得多張資訊類證照。菲律賓多名畢業學生更表達新南向國際產學專班翻轉了他們的人生。

機自系菲生藍珍妲表示：「四年前我把握住了機會參加新南向政策國產班，雖然在學習及職場上對離鄉背景的外籍生充滿了挑戰與辛苦，但在導師與學校的協助下，讓我在學業及工作上能夠漸入佳境。我認為台灣國產班計畫是非常棒的國際型計畫。」另外，盧嵐心也說：「藉由新南向國產班我獲得了相應的專業知識，同時職場的實習制度讓我在生活上也獲得了生活上的相對保障。在學校學習知識，在實習場域學習產品生產的不同技巧是我在台期間最大的收穫。」

高苑科大副校長張宏宇指出，外界對於國際學生實習或打工環境有諸多誤解，其實還有另一根本核心原因，是受少子化影響，本國學生願意到企業第一線服務的比重是逐年減少，特別是第一及第二產業，但是，這卻是台灣長期經濟發展的危機。雖然國家積極投入發展產線自動化與智慧化，但是，先進製程的人才仍是機器所無法取代的，所以，企業面對人力荒，仍必須設法解決。

其次，台灣經濟規模不大，企業多進行國際投資，據此，具有雙語並熟知台灣企業文化的跨國人才，自然是企業必須用心栽培的種子人才。這些，都是國際學生對我國產業與經濟發展可提供的巨大貢獻，目前已逐漸蔚為風潮。高苑科大副校長張宏宇特別指出，國際辦學面對台灣社會與少數媒體的質疑，也受到少數有心人士近日在媒體惡意中傷。

但是高苑科大仍將秉持著國際辦學的熱誠，配合蔡總統與教育部為國家人才長期發展的「新南向國際產學合作」的政策，不斷精進努力。尤其這四年來的25班「新南向國際產學專班」核准與「跨文化整合」的大學社會責任萌芽型計畫，更是加深加廣了高苑科大國際人才教育對台灣社會的持續貢獻。