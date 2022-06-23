根據今天出爐的「經濟學人」（The Economist）年度報告，奧地利首都維也納（Vienna）再度回歸全球宜居城市榜首。台北排名第53，比去年下滑20個名次。

今年新增33個城市列入排名，實際評比172個城市。從互動圖表看來，台中也列入評比，得分與台北一樣介於80至90分之間，但報告摘要未詳列台中的排名。

法新社報導，由於俄羅斯2月底入侵烏克蘭，烏國首都基輔（Kyiv）今年不在這份排行榜中；俄國城市莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St. Petersburg）則因「審查」及西方國家制裁影響，排名下滑。

根據經濟學人資訊社（EIU）報告，維也納今年擠下紐西蘭北島城市奧克蘭（Auckland），榮登宜居城市榜首；奧克蘭則因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，跌至第34名。

報告寫道：「由於博物館和餐廳紛紛關閉，維也納2021年初排名跌至第12，後來又回升至2018年和2019年的榜首位置。」

「穩定與完善的基礎設施，佐以良好的醫療保健和大量文化及娛樂的機會，是這座城市對居民的主要吸引力。」

排名前10的城市中，歐洲就占了6席。緊接在第一名的維也納之後，依序為排名第2的丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）和排名第3的瑞士蘇黎世（Zurich）。瑞士日內瓦（Geneva）排名第6，德國法蘭克福（Frankfurt）第7，荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）排名第9。

加拿大同樣表現不俗，卡加立（Calgary）與蘇黎世並列第3，溫哥華（Vancouver）及多倫多（Toronto）分別名列第5和第8。

日本大阪與澳洲墨爾本（Melbourne）並列第10。

法國首都巴黎（Paris）排名第19，比去年上升23名。

比利時首都布魯塞爾（Brussels）名列第24，排在加拿大蒙特婁（Montreal）後面。

英國首都倫敦（London）為全球宜居城市排名第33，西班牙巴塞隆納（Barcelona）和馬德里（Madrid）分別排名第35和43。

義大利米蘭（Milan）名列第49，美國紐約（New York）排名第51，中國北京則為第71名。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）2020年發生港口爆炸事故，蒙受重大損害，加上正苦於對抗嚴重的經濟危機，這次並未列入商業目的地排名。

敘利亞遭戰爭蹂躪，首都大馬士革（Damascus）在排行榜上依舊敬陪末座。