CRIF中華徵信所28日公布最新年度「台灣大型企業排名TOP5000」，在72個營收達1,000億元以上的台灣產業中，航運、證券商、IC設計、合成樹脂同列「營收成長4強」，航運三雄還同時在稅後純益方面出現大躍進，入列5,000大企業稅後純益前十大名單，分別為長榮航運第二，陽明海運第三，萬海航運第九，3家大賺錢的程度，一改過往排名百大企業中段的劣勢地位。

航運三雄2021年的稅後純益表現，CRIF中華徵信所統計，長榮航運達2,390億元，陽明海運逾1,652億元，萬海航運超過1,033億元；長榮航、陽明全年賺的錢超過富邦金、國泰金，甚至聯發科， 萬海航運則以單家傳產業公司，賺贏富邦金旗下金雞母富邦人壽。

CRIF中華徵信所指出，整體來看2021年5000大企業稅後純益總額，連續兩年在疫情中呈現兩位數的成長，意味著大型企業已經找出新的獲利增長模式並開始發酵；此外，2021年5,000大企業的營收、獲利雙雙成長，不僅是受益原物料價格及消費市場報復性反彈和供應鏈拉貨的因素，也是台灣產業新一輪成長的開始。