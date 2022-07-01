台股加權指數1日開在14,812.13點，呈現小跌。權王台積電（2330）開在471.5元，持續向下測低，大型權值電子股聯發科（2454）、聯電（2303）亦在盤下，貨櫃三雄早盤呈現跌深反彈，工業電腦族群逆勢上揚，遊戲股及生技股也是盤面相對強勢個股，台股早盤下跌60餘點，走勢依舊疲弱。

又一份數據顯示經濟趨緩、通膨居高不下，開始侵蝕消費者支出，標準普爾500指數在6月最後一天連續第4個交易日走跌，結束1970年以來表現最慘烈的上半年。

道瓊工業平均指數6月30日終場下跌0.82％（253.88點）、收30,775.43點；月K線下挫6.71％、季K線下挫11.25％。

那斯達克指數下跌1.33％（149.16點）、收11,028.74點；月K線下挫8.71％、季K線下挫22.44％。

費城半導體指數下跌1.07％（27.73點）、收2,556.25點；月K線下挫17.51％、季K線下挫25.45％。

統一投顧指出，聯準會主席鮑威爾不斷重申打壓通膨的決心，美國5月核心PCE物價指數年增4.7％，略低於市場預期，但仍處於高檔。

另外，5月消費者支出僅月增0.2％，低於預期，市場擔憂通膨高漲造成經濟衰退。

台股指數跌破1萬5,000點整數關卡，技術面相當弱勢，但月均線乖離高達-6.46％，有機會跌深反彈，但只要指數未站上月均線，都只是空頭趨勢的跌深反彈，操作宜謹慎保守。

選股建議以汽車零組件、綠能及儲能、網通與IPC、疫後消費及高殖利率概念股為主。