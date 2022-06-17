這個平台結合咖啡達人的手沖技術，讓民眾能親身體驗到「智慧手沖咖啡」。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府17日表示，為推廣基隆咖啡文化，並讓民眾在參觀城博會時，也能感受咖啡香氣，基隆市政府特別邀請冠軍咖啡師團隊攜手合作咖啡機器人智慧手沖咖啡平台，只要參加城市博覽會任一展區拍照上傳並分享，即可免費獲得2022城市博覽會專屬限定的「山」咖啡與「海」咖啡。

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆是台灣最早的咖啡城市，擁有最密集的咖啡廳，本次邀請張晉銘、劉邦禹兩位冠軍咖啡師以基隆的山與海為發想，從選豆、烘焙、沖煮淬取都精心操刀，結合目前最夯的「元宇宙」技術與概念，把咖啡師最完美的沖煮技術完美錄製後上傳雲端，透過Qofii 阿拉丁咖啡機器人智慧手沖咖啡平台，即可完成一杯基隆限定的「山」與「海」咖啡。

曾姿雯認為，這套技術可跨越時空隔閡、突破分身乏術的人力限制，以嶄新的體驗服務現場來賓，充分展現台灣精湛的科技實力與人文的結合、傳統餐飲的數位轉型，透過此次合作傳遞基隆為咖啡文化的起點，也串連城市博覽會的主題－起點城市。

參展民眾只要在基隆旅遊網粉絲專頁按讚、分享活動貼文，並上傳與城博會任一展區合照，即可免費品嘗「基隆限定」的智慧手沖咖啡。曾姿雯說，原本每日限定供應50杯，因民眾反應熱烈，特別加碼不限定數量提供，希望讓參展民眾都能品嘗大師級的精品咖啡風味。

曾姿雯表示，城市博覽會將整座城市作為展場與舞台，以國家級規格舉辦，在A區國門、B區正濱、C海科、K區沙灣四大展區皆有豐富精采的展覽及展演活動，而最大精彩亮點為「城市即展場」、「夜間觀展」及全台唯一只有在基隆才看得到的「海上看展」活動，一網打盡屬於基隆獨有的山海城特色與海派浪漫情懷，邀請大家把握最後幾天展期參加2022城市博覽會，感受蛻變後的基隆新樣貌。