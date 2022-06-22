kafeD進駐信義新光A8，預期7月進駐101。（kafeD提供）

德式精品咖啡品牌kafeD首度北上拓點進駐台北信義商圈，信義A8店空間設計強調簡潔、功能與體驗互動性，材質選用木質調為主、金屬物件為輔兼容理性與感性。為慶祝開幕，凡於26日前至店內消費可享義式及精品咖啡系列買一送一優惠。

kafeD以自由的鳥尋找好咖啡豆為品牌logo，傳遞德品牌精神，標榜團隊都是職人或曾任咖啡專業比賽的評審等，咖啡價格120元起跳，鎖定喜愛講究好味道的白領階層，另7月1日也將進駐101，以每年拓2至3間店為目標，抓住咖啡控的味蕾。

在甜點方面以發揚德式精神為主體設計，主打品項以年輪蛋糕與獨家研發年輪厚夾心雙主線。kafeD信義A8店於即起正式開幕，並祭出一系列活動，凡於26日前至，A8店消費，精品咖啡及義式咖啡系列品項買一送一；7月24日前，飲品自備環保杯享九折優惠、買冠軍豆送亞軍豆等；101店活動為購買觀景台門票獲得可獲得kafeD台北101店「限定組合100元現金折抵券」。