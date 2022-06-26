時序進入夏天，在充滿度假氣息的季節，時尚又舒適的配件可以助你完成更美的穿搭，D+AF夏季推出多種鞋款，如適合夏天糖果色系、可襯托膚色漆皮亮面材質的鞋款，抑或是夏日度假感十足的編織款等等，近期更插旗信義區，繼東區敦南門市、中山南西門市後，第三間實體門市則以溫潤奶茶色調打造淡雅空間，適合女孩們拍美照，另外3D科技腳模服務也於D+AF信義門市開幕首次亮相，並預告未來將會同步啟用，助消費者更快速找到適合自己的命定鞋款。
而台灣包款品牌ROBINMAY 4月時也插旗信義區打造形象概念店，也以「BOHO-CHILL」推出兩款包款，分別為「月桂女神手提包」、「鉑斯皇冠斜背包」等，兩者皆以波希米亞狂想曲為題，展現日、夜相反卻同樣優雅的包款，近期品牌也於官網上推出即日起至27日消費滿2000折100元，即日起至30日，滿3500元贈限定熱帶雨林野餐墊等相關優惠。
而丹麥鞋履品牌ECCO則推薦「STREET TRAY街頭趣闖」、「SHAPE 型塑」、「CHUNKY潮趣」系鞋款，上述均搭載獨有的「FLUIDFORM一體成型製鞋科技」，涵括優雅淑女、街頭混搭等風格，符合消費者的穿搭需求，其中「CHUNKY潮趣」系列中的休閒涼鞋，針對夏季炎熱高溫，以彈力織物打造，使鞋面保持透氣、可調式的魔鬼氈設計能幫助貼合腳型，使穿脫輕鬆方便。
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