日本專業運動品牌ASICS台北旗艦店將於23日呈現全新的面貌重新開幕，以經典日系簡約風格打造時代感購物空間，提供全台最齊全的ASICS運動裝備。開幕記者會現場特別邀請到ASICS品牌大使林敬倫、品牌好友魏如昀及Team ASICS排球選手陳建禎、籃球選手盧峻翔親自以個別代表運動生活領域化身一日店員，為大家導覽ASICS各系列主題商品，秀出專業運動及潮流穿搭，展現ASICS專業與創新時尚，一同為旗艦店開幕喝采。

ASICS台北旗艦店全新形象結合了日系風格及科技元素，透過木質調的簡約設計，與悉心靈活的光線投射，展現出商品本身特色。ASICS台北旗艦店同時備有ASICS「FOOT ID 」足測系統，以動、靜態測式來測量足部特徵的3D足型，幫助跑者了解跑步姿勢，並透過科技為消費者判斷並推薦最適合鞋款，降低運動傷害。

全新店面更於B1 兒童區打造的親子共玩區，提供家長們與小孩的共玩空間，讓旗艦店不僅僅是購物場所，也能為親子家庭一同創造優質的購物體驗。以創造優質舒適消費體驗為升級核心，旗艦店B1特別設置VIP個人化服務空間，帶給主顧客一對一的貼心專人服務，親自鑑賞新品，並透過定期活動舉行，交流最新運動影片，並與KOL、運動員、球星等近距離互動，傳遞運動精神，與創新時尚風格相呼應。

擁有地下一樓及地面兩樓的ASICS台北旗艦店分為四大區域，B1兒童區、1F專業跑步區、2F運動休閒區及球類運動區，全新的旗艦店規劃了B1一整層的兒童區提供完整的兒童服飾與鞋款，ASICS童鞋為不同階段及年齡的兒童所設計，藉由舒適的穿著體驗，陪伴孩子探索世界，人氣童鞋SUKUSUKU系列及Kids Running、Kids Sportstyle系列都能在旗艦店中找到。在1F的專業跑步區有著各式專業的跑鞋，由入門到高階的鞋款應有盡有，提供不同跑者類型的需求。

2F的運動休閒區以復古跑鞋為ASICS最受大眾喜愛，更有當季最新話題性高的聯名款式。2F另一側的球類運動區，擁有各式球類裝備，從網球世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）所穿著的GEL-RESOLUTION 8到最新的籃球鞋款GLIDE NOVA FF 2以及旗艦排球鞋款METARISE皆於店內擺設，旗艦店聚集ASICS最齊全且多元的系列品項，展現「All Sports」的概念精神，滿足各類型運動愛好者的需求。

除了提供專業的裝備外，ASICS也持續深耕籃球、排球、網球…等運動，致力於支持各項運動選手。今年獲頒P. LEAGUE+年度最佳第六人的盧峻翔提到：「穿上ASICS的籃球鞋，可以感受到每一款鞋的進化和研發技術上的進步，讓我在球場上能夠盡全力的去跑動和得分。」特別推薦主打穩定包覆的GLIDE NOVA FF 2，薄底與良好抓地力讓他在球場上速度與步伐的轉換上更順暢，是征戰球場的最佳利器。