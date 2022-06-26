女星陳庭妮日前出席台灣鞋履品牌D+AF信義門市開幕活動，被問到婚禮籌備進度她笑說「幾%嗎？目前進度真的算個位數。」不過在提到自己的逛街習慣時，也不忘放閃讚賞胡宇威，她表示自己有時會因身材缺點，對於服裝選擇上感到猶豫，這時胡宇威反而給她很大的鼓勵、稱讚她，「這時候我就會覺得他是很棒的另一半。」

陳庭妮現身D+AF信義門市， 一身夢幻米白連身裙搭配品牌仲夏鞋款，秀出美腿。（D+AF提供）

而好奇心重的她表示自己對於近期夯店、美店都十分好奇，每到假日就引起排隊潮的D+AF，繼東區敦南門市、中山南西門市後，第三間實體門市插旗信義區溫潤奶茶色調打造淡雅空間，適合女孩們拍美照，而陳庭妮也特別以白色蕾絲洋裝，搭配D+AF的仲夏鞋款素面尖頭小V口中跟鞋現身，不過她透露剛剛逛店最想買的是夏季品牌熱賣的涼鞋，「涼鞋是夏天必備，穿上好的涼鞋出門看起來像要去度假，穿得不好就像要去巷口倒垃圾，這只有一線之隔。」

D+AF信義門市天花板也流暢的金屬燈條，打造「最美鞋店」。（D+AF提供）

D+AF 3D科技腳模服務首公開，限時快閃D+AF信義門市並預告未來將會同步啟用。（D+AF提供）

而D+AF也提供三個夏天必備穿搭元素，如運用清透粉彩色調鞋款，營造甜美、優雅的反差、俐落剪裁呈現率性女人味，或是利用漆皮、亮面材質襯托膚色，讓整體穿搭更亮眼，為讓顧客可以快速找到自己的命定鞋款，3D科技腳模服務也於D+AF信義門市開幕 首次亮相，並預告未來將會同步啟用。