林哲熹（右）感情上受到陳庭妮無微不至的照顧。（八大提供）

陳庭妮發燒生病，癱軟在劉冠廷身上。（八大提供）

謝沛恩（右）、劉冠廷飾演一對怨偶。（八大提供）

戲劇《愛情發生在三天後》，劉冠廷與陳庭妮畢業後8年再次碰面，劉冠廷已為人夫，陳庭妮身邊也有了男朋友林哲熹。飾演「小畢」的林哲熹是一位不得志的演員，但感情上則受到陳庭妮無微不至的照顧，一場兩人在沙發的深情親吻戲，林哲熹竟透露：「所有甜蜜都不是開心的。」

林哲熹不禁回想自己剛出道時，也是一直藉由試鏡去爭取角色，和劇中角色很貼近，「很心酸的是，試鏡在被選擇的過程中本來就會很沒安全感，遇到工作人員比較不友善的態度時，即便能夠表現好的也可能失常。」就像角色在試鏡前被冷眼對待，寫實呈現演員出道時的辛苦過程，令人心疼，「我希望自己能夠當一個不要讓新人緊張的人。」

和陳庭妮飾演的「寧幼竹」的戀愛過程，林哲熹坦言：「那個當下的狀態，『小畢』一直都是沒安全感的，希望藉由一些親密的互動來確認關係，所以拍攝的過程只要看到庭妮，心都會有點酸酸的。」即便兩人有場沙發深情吻戲，因「小畢」心境的關係，林哲熹透露：「所有甜蜜都不是開心的！」

而陳庭妮被問到是否會和另一半一起看吻戲的部分？陳庭妮坦言：「兩位都是演員，一起看的話會比較容易分心在幕後的細節，例如鏡位等等比較專業的部分，所以比起一起看，我偏向自己看，會比較專心在整個劇情。」

劇中除了呈現劉冠廷、陳庭妮現階段各自與另一半的相處故事外，不時也穿插回憶兩人唸書時的甜蜜；其中一場陳庭妮發燒生病，劉冠廷背著癱軟的她出門去看醫生，劉冠廷回想這場戲說：「那場戲要背她，還要整理出門的東西，從關門、拿鞋、下樓梯，簡直手忙腳亂，因為很擔心對方的身體狀況，心裡面很著急。」當下自己是否有重心不穩或腿軟的情形發生？只見劉冠廷堅定表示：「汪研是絕不會腿軟的！」

《愛情發生在三天後》，首集男女主角劉冠廷陳庭妮在捷運站展開的愛的辯論大會，經典畫面日前上傳到官方粉絲團，短短不到四天已破110萬觀看次數，同時也吸引超過3000則留言，熱烈討論男女主角愛情觀點大不同。

本週劇情延續這場男女主角在捷運站大打出手的影片，兩人也因此瞬間爆紅；身為妻子的謝沛恩，忍不住提醒老公劉冠廷「我們還沒有離婚！」而另一方，林哲熹與陳庭妮的相戀故事也正式登場。《愛情發生在三天後》每週六晚間八點於八大戲劇台全台首播。