法蘭新歌邀來YELLOW黃宣獻聲合唱。（相映國際提供）

法蘭Fran將推出首張個人創作大碟，新歌〈都是你害的〉邀來「準金曲歌王」YELLOW黃宣獻聲合唱，製作陣容更是華麗，由法蘭作曲、邀請五月天阿信共同作詞、五月天瑪莎擔綱單曲製作人，特別的是，阿信作為法蘭全新專輯統籌，他表示：「我統籌的話，當然要找我最信任的人來做製作！」專輯由他與瑪莎2人分工操刀錄製，阿信對於這對組合給予盛讚：「很榮幸這次可以跟法蘭、黃宣可以說是另類樂界、搖滾樂界的天后、天王合作，希望可以讓更多朋友聽見這首新歌。」

瑪莎對於兩人激盪火花相當滿意：「滿來勁的！2個人個性天差地遠，黃宣是一個非常熱情的人，台上大方、唱歌張狂，法蘭則是外冷內熱、比較慢熟，當2個人合作時，有一種獨特的張力在這首歌裡，冷靜與熱情之間互相抗衡與拉扯。」法蘭稱讚黃宣才華：「很開心能邀請他共同演繹這首歌曲。黃宣高亢遼遠的男聲來詮釋自己寫的旋律，跟自己寫歌時候的感受非常不一樣，十分驚豔。」更比喻這首歌，「兩個人一來一往像在拋球一樣，我也受到黃宣歌聲的影響，而產生與以往不太一樣的唱法，化學作用就交給聽眾去感受囉」！

新歌首度曝光是在去年法蘭Legacy 專場上，當時她邀請黃宣擔任嘉賓，驚豔現場的所有人，這次瑪莎操刀製作時煞費苦心，「本來心中設定一個冷到底、一個則是熱情，因為黃宣唱歌一直都很有爆發力，但這次曲風比較搖滾，可以聽到他歌聲中直接的張力」，錄音時法蘭先演唱完再換黃宣唱，當聽完2人詮釋版本後決定平反！「張力可以更不一樣，法蘭被黃宣的熱情感染了，後來又重新花時間錄製。」

首度攜手與阿信聯手作詞，好奇事前如何討論？法蘭表示，「歌詞一剛寫出來的時候，是比較淡漠一點的，情感上的表達不那麼熱烈，阿信哥看了歌詞，加入了一些具象的詞彙元素，像是『幫凶』、『劊子手』、『倖存者』，都是讓人腦袋裡立即有畫面的單詞。」原本歌名取為〈因為你我才寂寞〉，後來再與阿信哥進一步討論，把歌名改為〈都是你害的〉，也是更具象突顯歌曲中兩人對話、呼喊求救的力道。她說道：「感謝阿信哥，讓這首男女對唱歌曲色彩更鮮明活躍。」