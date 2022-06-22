影》遭瑪莎3煞毆傷 男大生將應訊 母曝最新身體狀況

中市瑪莎拉蒂三惡少殺人未遂案，台中地院今天庭理，3名被告被提訊出庭，法官庭訊後，諭知被害人宋姓男大生等人以證人身分，在下次庭期將以遠距視訊應訊，此次將是宋男首度應訊。宋母說，目前他語文表達不是很好，但敘述還是能有頭有尾，雖不適合應訊，但還是要出來。

台中地院今天審訊後，法官訂出下次庭期6月27日，將透過遠距視訊訊問宋男及1名目前未在國外的證人。目前就讀大一的宋男，在案發時遭張男等人毆打，導致頭骨破裂出血、骨折，一度危急住進加護病房救治，因腦部遭重傷害，治療恢復後仍留有部分後遺症。

宋母出面說明男大生目前狀況。（翻攝影片）

宋母表示，他目前表達能力不是那麼好，講話到情緒激動時，常會斷斷續續，變得沒有耐心，聽者只能仔細地抓重點才能了解。此外，因遭重傷腦部，造成復原後，身體平衡感不好，運動稍久就會頭暈。

至於宋男對此暴力案件的反應。宋母說，兒子總是說，很不能理解，大家都知道事實的真相，但司法審理為何麼審這麼久，還沒有結果，為此感到「很麻煩」。