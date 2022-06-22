去年底中市瑪莎拉蒂三惡少殺人未遂案，台中地院今天開庭審理，當庭勘驗車禍錄影帶，因拍攝距離遙遠，難以辨識糾紛過程。被告3人律師都說，此案由常見車禍糾紛引發，被告不可能有殺人犯意；檢察官及被害人家屬要求再追查釐清對方駕駛人，質疑被告說謊袒護。審判長高思大當庭感嘆，常見的車禍糾紛「弄成這樣，很遺憾！」

男子張敦量、陳勁豪及李韋霖等3人，去年11月7日凌晨駕駛瑪莎拉蒂名車與駕駛自小客車的宋姓男大生，在台灣大道3段與河南路口發生擦撞車禍糾紛，張男等一行人痛毆宋男導致頭骨破裂出血、骨折，一度危急住進加護病房，此案引起社會震驚關注。檢方依殺人未遂、傷害及強制罪起訴，全案在台中地院審理，3名被告被提訊出庭。

台中地院今天開庭審理，當庭播放勘驗路口監視影像，希望能還原車禍糾紛過程，但因拍攝距離遙遠、天色昏暗，現場播放的影像僅能呈現行車肇事概況，難以辨識衝突糾紛過程。

審判長高思大有感而發地說，這種車禍糾紛非常多，卻弄成這樣，也寥寥可數，也很遺憾！

張等3人律師都說，根據監視影像，宋男駕車未禮讓張等人直行車，從快車道切進慢車道，車禍肇責較大，並強調，由常見的擦撞車禍糾紛引發，張等人不可能有殺人故意，3名被告仍在押，請求針對關鍵事實盡速審理。

檢方則要求透過監視影像進一步追查瑪莎拉蒂駕駛，被害人宋男的律師及宋母則質疑駕駛人並非被告所供稱的李，並批評張等人車禍打人後，還叫救護車宣稱受傷需就醫來卸責，袒護張、且可信度很低。

宋母開庭結束後表示，要追查出瑪莎拉蒂的駕駛人，是因她兒子事後說，對方駕駛是張，並非被告等人所供稱的李，家屬想要找到真相。