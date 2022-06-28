美國田納西州近日發生一起離奇事件，一名駕駛於傍晚時分準備駕車時，打開車門卻赫然看見一隻毛茸茸的黑熊塞進前座，並且沒了氣息，當場嚇傻。相關單位獲報後推測應該是黑熊闖入車輛覓食，卻因為無法逃脫，被活活熱死在車內。

根據《福斯新聞》報導，田納西州野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency，TWRA）指出，駕駛在事發當天上午10時許離開車輛，並於晚間6時45分返回，沒想到打開車門後竟看見車內藏了一具黑熊的遺體。

TWRA指出，黑熊應該是咬開或是使用熊爪打開未上鎖的車門，並在車門關閉後受困在車內無法逃脫，加上當天氣溫超過攝氏35度，推估車內最高溫度恐達攝氏60度，黑熊才會活活熱死在車內。

TWRA根據車內空的食品包裝袋和汽水瓶，推測應該是黑熊聞到味道後，闖入車內覓食，最終因為無法逃脫釀成憾事。對此，TWRA呼籲，民眾離開車輛時應確實將車子上鎖、車窗緊閉，並且不要將食物或任何聞起來像食物的東西遺留在車內，畢竟熊類的嗅覺比獵犬高出7倍，就算是微弱的食物氣味也能聞得到。