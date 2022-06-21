這次「渣」有寫對了！有網友轉傳網路上照片，照片中有輛黑車，全車被貼上20多個「有翅膀」的衛生棉，並且在衛生棉用紅色的筆寫上「渣男」2字；網友一見也笑翻「破壞性普普，侮辱性極強」，不過也有網友認為成本太高奢侈「滿浪費的，跟砸雞蛋一樣浪費」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中可見1輛黑色汽車，但特別的是該輛汽車，全車被貼滿20多個衛生棉，衛生棉上還用紅色的筆寫上「渣男」2字；此特殊景象也被拍下在網路上流傳。

貼文一出，網友也紛紛留言表示「人家說用針筒把蛋汁灌進去可以臭超久」、「怨念多深」、「直接封印的意思嗎」、「用過的話會臭翻天」、「還好沒寫錯字」、「差點以為是用過的，才想說是怎麼收集的」、「原來衛生棉可以這樣用」、「破壞性普普，侮辱性極強」。

不過也有網友認為，貼還沒用過的衛生棉太奢侈「要去廁所找啦不用錢，衛生棉很貴」、「貼新的幹嘛，要用過的」、「太奢侈了！至少貼用過的」、「滿浪費的，跟砸雞蛋一樣浪費」、「這成本有點高」、「衛生棉不便宜耶，有錢！」、「好奢侈欸」、「還有翅膀的，貴桑桑欸」。

去年一名女子因生日當天聯絡不上男友，一氣之下在對方瑪莎拉蒂跑車上噴漆，並在車身與引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字。（翻攝自記者爆料網）

去年一名女子因生日當天聯絡不上男友，一氣之下在對方瑪莎拉蒂跑車上噴漆，並在車身與引擎蓋上噴上大大的「渣男」2字。

去年也有一名正妹因當天生日，男友卻消失2小時之久，一時氣憤之下，在男友的瑪莎拉蒂跑車噴漆寫上「渣男」2字，由於「渣」字噴錯，也讓這名正妹的舉動突然間爆紅，噴漆影片也在網路上瘋傳，引起當時許多網友們討論「連字都能寫錯也是厲害」、「國文老師該去面壁了」、「渣都不會寫？」。