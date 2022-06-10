星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、天蠍座、處女座、獅子座的女人在職場上實力堅強，事業野心大，工作表現亮眼，偏偏談戀愛就變成傻白甜，很容易被渣男利用，情路非常坎坷。

▍1.摩羯座

摩羯女在職場上很有野心，非常好勝，想要靠著努力闖出一片天，她們花很多心力在工作上，因此表現往往非常亮眼，在眾人之中脫穎而出，她們人生目標明確，而且很能吃苦，不會輕易被挫折打敗。不過摩羯女雖然有女強人的形象，其實在愛情中也渴望被照顧，很需要安全感，偏偏不懂得如何撒嬌，看起來太冷淡，因此情路總是不太順遂。

▍2.天蠍座

天蠍女性格獨立，頭腦聰明，心思細膩，常常有精闢的見解，在職場上表現非常亮眼，而且她們觀察力強，第六感又很準確，身邊小人就算想要陷害她們，也完全找不到機會。但是天蠍女在愛情中太執著，會完全信任另一半，有時明明對方犯錯，還會為了不讓場面太難看而選擇裝傻，她們太過癡情，容易因為太固執而付出慘痛代價。

▍3.處女座

處女女自我要求高，她們很清楚自己的人生目標，所有事情都會經過仔細規劃，力求完美，不讓自己浪費精力做無意義的事，而且她們很自律，總能把一切掌握在手裡，因此事業往往能穩步上升，工作表現很亮眼。不過處女女談戀愛卻很容易吃虧，因為太信任男友，以為兩人能長久走下去，對方卻突然離去，給她們帶來很大的傷害。

▍4.獅子座

獅子女很好勝，個性比較強勢，希望受到大家崇拜，成為眾人矚目焦點，她們領導力很強，只要立下目標，就能帶領大家衝向終點，不達目的絕不放棄。她們在愛情中也是如此，常常把所有問題往肩上扛，付出太多，明明出發點是希望兩個人更好，但是卻把對方寵成軟爛男。獅子女其實希望另一半也能拿出肩膀讓自己依靠，但是要找到比她們還要強大的男性卻沒那麼容易。