走訪數百所校園、超過千場分享，活躍於各級學校與企業邀約的閱讀講座及工作坊，成為推動閱讀素養指標人物的「品學堂」創辦人、《閱讀理解》學習誌總編輯黃國珍老師，13日在惠中寺「未來與希望」講座中，以「世界的變與不變」為題，邀請聽眾一起思考，我們正處於和過去生活截然不同的環境，因為整個世界都在改變。

講座開始，黃國珍老師從昔日的台北光華商場，到日據時代的台中綠川，告訴我們，人對於自己的工作有一份堅持，為生活創造機會的這種心情是很「痛」，但這過程是被啟發的，再多的惋惜，也無法停止改變的事實。尤其身處在這個巨變的時代，這個世界正在發生的改變速度和尺度，人擁有不變的支持自己，不變的力量遠遠超過我們過去的經驗和想像。

佛光山中區總住持覺居法師(左)講師黃國珍合影於「未來與希望」系列講座主視覺前。(圖/佛光山惠中寺提供)

新冠狀病毒肆虐全球，當世界才剛在康復之際，戰爭的影響又從歐洲瀰漫開來，它不只破壞了區域的穩定，也喚起世界對於世界大戰與冷戰對壘的記憶。黃國珍老師說，俄烏戰爭，不但改變了原先合作的結構，也改變戰爭的面貌，除了傳統武器，也有很多人工智能加入作戰武器，更將各式經濟做為戰爭的手段，給世界帶來更廣泛而難以預示的負面改變。

黃國珍老師說：一種與世界脫離的感覺，沒有不好，只是有點不安，原來以為自己活在一個真實的世界，事實上那是一個需要許多媒介，才能存在的世界，如手機的使用，YouTube網路專業能夠賺錢型態，告訴我們，世界一直不斷在改變，用我們無法理解的方式，串起每一個人，且讓每一個人可以在這樣的環境裡面，為自己創造價值，這是一個全新的改變。

人類歷史上許多巨變與挑戰，都因為慈悲、同理、互助、共好這四種不變的價值創造了關鍵的改變。該如何落實這件事呢？黃國珍老師說，關鍵就在教育，教育也是不能改變的事，但教育學習的方法是需要改變的，因為整個外在的環境已經跟過去不同。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈講座光碟感謝黃國珍老師（右）。(圖/佛光山惠中寺提供)

教育凝聚所有人的力量，溫暖更傳遞了人的價值，然後讓我們能夠匯集起來共同面對挑戰，就是慈悲、同理、互助及共好最好的結果，這個條件必須透過教育來落實到下一代的身上，讓他們把這個不變的價值持續的傳遞下去。