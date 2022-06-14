星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，巨蟹座、摩羯座、雙魚座、天秤座很善良，努力想要當個好人，但往往過得很辛苦，為了別人的事情勞心勞力，活得很累。

▍1.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，待人體貼，他們同理心很強，總能站在他人的角度看待事情，對朋友的痛苦感同身受，他們願意為了親友付出，認為被他人依賴是自己存在的意義，有時會因此犧牲很多重要的事物，卻不會刻意邀功，如果對方沒有看見自己的付出和犧牲，會讓他們感到有點委屈，活得很卑微。

▍2.摩羯座

摩羯座責任感太強，尤其是面對團隊的事情更是如此，他們會把所有問題攬在身上，認為自己應該要負責把一切處理好，但他們又不擅長表達，往往獨自默默努力，再多辛苦和委屈都往肚裡吞，其他人只覺得他們冷漠無情，卻不知道他們私底下付出的努力，可說是吃力不討好。

▍3.雙魚座

雙魚座心太軟，看到弱者或是看到身旁有人陷入困境，就會同情心大發，情緒很容易被牽動，明明不關自己的事，卻讓自己捲入麻煩中。雖然能夠設身處地為對方著想並不是壞事，但雙魚座卻很常做過頭，付出過多，超過好人的範疇，完全是超級濫好人。

▍4.天秤座

天秤座很在乎公平，無法忍受自己的利益被搶走，不過在此前提下，他們也很願意為了他人著想，希望所有人都能獲得該有的回報，為了達到這個目的，他們會花許多心力去維持平衡，不允許不公平的分配，把其他人的事情當成自己的事來煩惱，過著勞心勞力的辛苦日子。