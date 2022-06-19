根據《財訊》報導，中美晶集團近年來營運表現大放異彩，不論是中美晶、環球晶、朋程、宏捷科等都獲得投資人關注。盧明光於2020年6月卸下中美晶董事長後，今年5月27日又交棒了朋程董座，4年來完成的兩家公司的接班大計，退休之後，他說「要培訓更多的人才，自由自在享受人生！」

一頭白髮，眼神炯炯有神的盧明光素有併購大王之稱，在2020年12月23日這一天，他出現在大同的記者會上，宣布成為大同新任董事長，獲得各界高度的期待，成為當時的鎂光燈焦點。不過，根據《財訊》報導，短暫一年後，盧明光完成階段性任務，在外界大感意外之下辭去了大同董事長職位。

根據《財訊》報導，離開大同之後，盧明光將工作重心聚焦在一手創立的車用整流二極體廠朋程科技，不過就在今年5月27日、朋程股東會之後，盧明光宣布交出董事長位置，由朋程董事會推舉他為榮譽董事長，新任董事長暨執行長由副執行長姚宕梁接手。

《財訊》報導指出，這四年來，盧明光陸續交出中美晶、朋程的董座大位，成為這兩家公司的榮譽董事長。盧明光回應《財訊》說，卸下朋程董事長工作，完全是為了朋程完美的傳承與接班。「我自己是創辦人，很高興和中美晶一樣由年輕專業經理人接班。」

緊接著他說，自己仍擔任中美晶、環球晶以及朋程董事，也擔任光寶科技獨董。換言之，盧明光並非完全退出經營團隊，仍持續參與公司各項決策。據了解，盧明光也是中美晶、朋程的大股東，每次的董事會都會親自參與，關心公司的運作情況。