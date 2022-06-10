南亞(1303)股東會登場，去年多項營運指標攻頂，通過每股配發現金股利7.5元創高。董座吳嘉昭表示，今年除基期已高，還有通膨問題、大陸新產能大量開出，及先前大陸封控等，影響第2季營運，但仍看好上半年業績目標能達陣。

他表示，去年新冠疫情反覆，但隨著疫苗施打普及，各地區陸續解封，在補償性消費心態與新興科技發展助攻下，下游補庫積極，電子材料市況相當熱絡，另外，油價上漲推升各項石化產品價格，產品量價俱揚。

南亞去年合併營業額為4116億7039萬元，年增加50.6%，合併稅前利益1034億6395萬元，年成長239.9%，包括全年合併營收、稅前(後)淨利、每股盈餘等指標都創下公司新高紀錄。

展望今年，吳嘉昭表示，除了因去年經濟快速反彈，基期已高外，尚需面對來自通膨導致消費能力降低等影響，且大陸石化新產能大量開出，在供應過剩及下游無力承受高價情況下，石化產品之營運不確定因素提高。今年4月上海及鄰近地區實施防疫管控，影響電子產業的正常營運，目前已解封，5月起恢復正常，此雖有影響南亞第2季業績，但預估上半年仍可達成原訂業績目標。

南亞今通過每股配發現金股利7.5元，創下歷史新高，殖利率為8.84%。