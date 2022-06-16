台股飽受美國升息、美股回檔拖累，加上人氣族群屢遭空襲、缺乏主流帶動，加權指數再度面臨「萬六」大關保衛戰。瑞銀證券指出，台股過去兩個月以來反應多項利空，表現弱勢，更要持續面臨外資賣超與一般投資人退場的雙重流動性考驗，萬六大關有一定守護難度。

總體經濟衰退風險、電子需求放緩與庫存問題、大陸封城等利空因素交錯，在在影響法人資金態度，同時牽動多空氛圍轉換，加權指數15日收15,999點，多空在「萬六戰場」對峙。瑞銀證券在即將到來的台灣論壇前提出最新看法，認為市場對貨幣政策的擔憂又使行情轉差，成交量下滑為一不利因素，將加權指數高點預期由18,530點大砍至15,780點，反映企業獲利下修風險。

瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾由流動性、企業獲利展望與投資價值三面向出發，剖析台股投資機會，並提出看好與建議避開個股清單。瑞銀看好台股12檔標的包括：台積電、聯發科、鴻海、穩懋、緯穎、台達電、欣興、中租-KY、南亞、中信金、統一超、信邦；相反地，最不看好標的為世界、友達、中鋼。