車床大廠台灣瀧澤科技去年合併營收回升至29.43億元，創歷年次高，EPS達2.51元，21日股東會通過每股配發現金股利1.50元，配發率59.76％。今年股東會改選，以獨董取代監察人，全面改選十席董事及三席獨董，隨後股東會推舉株式會社瀧澤鐵工所法人代表瀧澤修三續任董事長。

瀧澤科營業報告書提到，2021年隨著疫苗施打普及及各國解封、全球經濟走揚，且台灣受惠於全球經濟逐漸改善、科技應用需求暢旺、台商回流投資、疫情控制得宜等，帶動整體經濟穩健且成長，工具機產業營收表現良好，瀧澤科亦是如此。惟從中美貿易戰開始世界趨勢改變如生產基地移轉、台商回流、台灣電子產業成為全球重要供應鏈等造成台幣強勢再加上原物料及運費上漲壓縮外銷廠商利潤，都讓工具機產業經營挑戰持續加鉅。

瀧澤科指出，展望2022年，疫情期間，受到不同程度的管制影響下，生活及消費模式產生變化，疫情促使零接觸、遠距等工作型態的發展，對其5G推動及其相關設備需求提升，因而帶動半導體等電子產品在疫情中逆勢成長，也使得相關設備及其零件需求仍延續增加並成長，加上新興科技需求暢旺、各國政府投入基礎建設、因應氣候變遷之綠能建設推動等，均有助於帶動經濟發展。疫情衝擊下，製造業供應鏈受到箝制性斷鍊，貿易及科技戰威脅仍在，加上台幣強勢、通膨及各種成本上漲等，2022年應是具挑戰性的一年。

瀧澤科21日股東會重頭戲是全面改選十席董事及三席獨董，株式會社瀧澤鐵工所拿下四席董事，分別是法人代表瀧澤修三、原田一八、林田憲明及(木尾)谷和啟四人。瀧澤科專業經理人則由總經理戴雲錦、營業本部副總經理戴士峰、管理本部協理廖毓婷三人擔任董事，另三席董事是何日春、林圳章及陳啟泰。獨董由大同齒輪傳動（昆山）總經理許正忠、元智大學教授謝建興、虎尾科技大學智能機械與智慧製造研究中心執行長詹炳熾三人。

瀧澤科指出，瀧澤科3～5月大陸市場接單、出貨，都受封城影響，隨著大陸許多城市陸續解封後，瀧澤科大陸接單慢慢回升，第二季出貨可望優於去年同期，全年營收力拚超越2018年締造歷史高峰。