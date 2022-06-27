七大工業國集團（G7）週日登場，首日即拋出「全球基礎設施夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure），承諾5年內籌集6000億美元的私人和公共資金，為發展中國家所需的基礎設施提供資金，以抗衡中國提出的「一帶一路」項目。

據美國之音與法新社，美國總統拜登與其他G7領導人在峰會上啟動這項計畫。拜登表示，美國將在5年內動員2000億美元的贈款、聯邦資金和私人投資，支持中低收入國家的項目，以幫助應對氣候變化以及改善全球健康、性別平等和數位基礎設施。

拜登指出，美國和其他G7國家的政府只會提供有限資金，同時鼓勵大規模的私部門投資。額外資金還可能來自多邊開發銀行、發展金融機構、主權財富基金等。

拜登說：「我想說明一點，這不是援助或慈善，而是一項將為每個人帶來回報的投資。」他補充說，這將使各國「看到與民主國家合作的好處」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會上表示，歐洲將為該倡議動員3000億歐元，建立一個可持續的替代方案，「以取代中國國家主席習近平於2013年發起的一帶一路倡議」。

日本、義大利和加拿大的領導人也談到他們的計劃。據共同社，日本首相岸田文雄表示，日本力爭撥款650億美元以上給予該倡議。