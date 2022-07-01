高齡79歲的美國總統拜登失言說錯話已經不是新聞，今天在北約峰會記者會上，拜登一時「瑞典、瑞士分不清」，把加入北約的「瑞典」（Sweden）硬說錯成永久中立國「瑞士」（Switzerland）。還好他發現自己講錯話，立刻自嘲對北約的擴張感到焦慮，把瑞士更正為瑞典。
在西班牙舉行、為期兩天的北約峰會，會中宣布30個成員國領袖同意邀請瑞典和芬蘭加入，進一步東擴直逼俄羅斯邊境。拜登在記者會上講述原本長期保持軍事不結盟的芬蘭、瑞士兩國，這次因俄羅斯入侵烏克蘭而選邊站申請入盟，給予俄羅斯一記當頭棒喝的幕後故事。沒想到拜登再次口誤，稱打電話給「瑞士」領導人，討論關於加入北約的議題。不過他很快就意識到自己的口誤，趕緊說「瑞士，我的天哪。」並開玩笑地說，「我對於北約擴張感到非常焦慮，」隨即更正為「瑞典。」
拜登說錯話的畫面立刻被放送至全世界，推特上有網友嘲諷「有讀稿機還念錯」，讓世人看到他又再一次口誤。
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