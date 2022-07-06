白宮周二表示，拜登政府還在考慮是否降低中國進口商品關稅以緩解通膨和相關選項，因產業要求維持關稅的聲浪正在升高。

白宮表示，截至周二晚間，向美國貿易代表處要求繼續對中國進口商品課徵關稅的請求已經超過400件，增加了拜登做出決策的困難度。

提出請求的團體包括一個由美國最大工會組織勞聯-產聯（AFL-CIO）、全球最大機師協會ALPA等24個工會組成的委員會。該委員會要求繼續實施前總統川普所有的「301 條款」關稅，這些措施涵蓋價值約3700億美元的中國進口商品。

拜登如果大幅取消對中國產品課徵的關稅，就代表他將背離其重要的票倉。他曾形容自己是美國有史以來最挺勞工的總統，也靠著工會支持贏得民主黨初選和2020年的總統大選。

近幾周來，拜登政府一直在研議是否與如何調降對中國產品課徵的進口關稅來緩解通膨壓力，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周二表示，拜登的行政團隊仍在權衡各種策略，「總統的團隊正在討論、正在解決這個問題，他們正在討論所有相關細節」。

當被問及是否要等到拜登與中國國家主席習近平通話後才會有決定時，尚皮耶表示不予置評。拜登日前曾透露他希望未來數周與中國國家主席習近平通話，但一直未有具體的時間表。

知情人士透露，拜登正在考慮是否在取消部分中國進口關稅的同時，也對中國的產業補貼和試圖主宰半導體等關鍵產業的計畫啟動新的「301 條款」調查。