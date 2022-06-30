大陸央視新聞報導，大陸商務部6月30日舉行例行記者會，新聞發言人束玨婷表示，香港回歸25年來，大陸與香港經貿交流合作不斷深化，水準不斷提高，領域不斷拓展。兩地實現優勢互補、共同發展，香港在融入國家發展大局中，成為大陸國內大循環的重要參與者和聯通國內國際雙循環的重要促進者。

束玨婷介紹，回歸25年來，大陸與香港特別行政區政府在經貿領域積極建立並完善合作機制，推動兩地規則銜接、機制對接，通過簽署《關於建立更緊密經貿關係的安排》及其系列協定，大陸對香港已全面實現貨物貿易自由化，基本實現服務貿易自由化，並在貿易投資便利化方面開展了豐富務實的合作。

1997—2021年，大陸與香港貿易額由507.7億美元增至3603.3億美元，增長了6.1倍，年均增長8.5％；截至2021年底，大陸累計吸收香港投資超1.4兆美元，占大陸吸收外資總量的57.6％，大陸對香港非金融類直接投資存量超8千億美元，占大陸對外非金融類直接投資的53.2％。香港作為重要貿易和投資通道的作用進一步發揮。

與此同時，積極推動高品質建設粵港澳大灣區，實施商務領域支持大灣區建設的系列政策措施。大力支持香港參與共建「一帶一路」，融入大陸國家發展大局。2013年以來，香港與大陸企業連續七年攜手共同赴「一帶一路」國家開展投資洽談，吸引超過1000家當地企業參與，促成70多項投資合作意向。2021年，支持香港成功舉辦「一帶一路」高峰論壇。其間，商務部與香港特別行政區政府簽署《關於推進境外經貿合作區高品質發展合作備忘錄》，共同推動香港參與助力「一帶一路」建設走深走實。

此外，大陸商務部會同有關部門不斷完善對港保供機制，保證供港鮮活農產品穩定供應和品質安全，有力支持香港民生改善，維護香港社會穩定。

束玨婷強調，商務部將繼續按照「一國兩制」方針和基本法，全力支持香港發展經濟、改善民生，全力支持香港更好融入國家發展大局。將積極發揮大陸與香港經貿合作委員會作用，穩步推動大陸、香港、澳門三地共建單一自貿區，扎實推進商務領域支持粵港澳大灣區建設，堅定支持香港打造「一帶一路」功能平台，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。