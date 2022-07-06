大陸國務院周二（5日）在中南海舉行憲法宣誓儀式，總理李克強監誓。李克強提到，要始終繃緊依法依規謹慎用權這根弦，堂堂正正做人，乾乾淨淨做事。

根據《中華人民共和國憲法》和《國務院及其各部門任命的國家工作人員憲法宣誓組織辦法》，國務院任命的35個部門和單位的45名負責人依法進行憲法宣誓。儀式上午11時由國務委員兼國務院秘書長肖捷宣布開始，唱完中共國歌後，領誓人手撫憲法、領誦誓詞，其他宣誓人列隊站立、跟誦誓詞。除李克強，國務院副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員王勇、趙克志，以及國務院有關部門主要負責人一同出席。

宣誓後，李克強希望大家銘記這一莊嚴時刻，堅守誓言、以行踐諾。他要求，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依憲施政、依法行政，恪盡職守、勤政為民。要依法履職盡責。法乃國之綱紀、行之準繩。要把尊法學法守法用法化為自覺行為和必備素質，運用法治思維和方式作決策、出政策、抓落實，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的作用。

要勇於擔當作為。志不求易，事不避難，尊重客觀規律，立足崗位創造性工作，做出經得起檢驗的實績。堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，務實重幹，積極應對困難挑戰。

他又提到把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，促進經濟社會持續健康發展。要傾情竭力為民。細察民情，念茲在茲，以民之所利而利之，及時解決群眾急難愁盼問題，在發展中不斷增進民生福祉。當前尤其要把群眾安危冷暖記在心頭，紮實做好民生保障工作。要清廉奉公。既然從事公職就要秉公去私。要以上率下，正己率人，始終繃緊依法依規謹慎用權這根弦，堂堂正正做人，乾乾淨淨做事。大家重任在肩，惟有勤勉不怠。要砥礪進取，為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國不懈奮鬥。