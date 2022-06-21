2023世界客家博覽會由客委會與桃市府主辦，將於明年8月11日至10月15日登場，全台13客庄縣市今在永安海螺文化體驗園區簽署合作MOU。桃園市長鄭文燦說明，將打造世界館、台灣館2大主展館、8處副展館及多個衛星展區，盼串聯全台客家文化，展現多元特色。

明年世客博以「Travel to tomorrow 天光日个客家」為題，盼連結過去、現在到未來，展現各地客庄特色。今在客委會主委楊長鎮見證下，鄭文燦與台北、新北、新竹縣市、苗栗、台中、雲林、南投、高雄、屏東、台東與花蓮共13縣市代表簽署合作MOU，鄭表示，屆時疫情應已趨緩，也將有海外客家團體回台參與。

鄭文燦說明展場規畫，將在青埔打造2大主展館，其中「世界館」由市府分配到的預算新建，將展示世界各地客家足跡，博覽會後納入亞州矽谷創新研發中心園區，作為育成基地；「台灣館」則在預計明年完工的桃園會展中心啟用前作為展場，以扎根與共榮為題，展示各縣市客家文化，一覽過往300年的客家風貌。

楊長鎮也提到，桃園位處國門，因客家人口最多且工業發展多元，能同時存有獨特文化特色，故成主辦城市。儘管各地客家特色不同，相信經過各縣市合作，定能在客博會讓全世界看見客家文化魅力與軟實力。