在台成立近一甲子的南山人壽將出現最年輕董事長。南山人壽15日舉行股東會，進行新一屆董事改選，下午將推舉董事長，現任董事長陳棠在股東會中透露，將由現任副董事長尹崇堯接任董事長，1983年次的尹崇堯是潤泰集團總裁尹衍樑之子，若順利當選，將是此老壽險公司最年輕董座。

陳棠並細數尹崇堯出任董事長的四大理由，一是陳棠從2020年開始擔任南山人壽董事長，尹崇堯則擔任副董事長，二年半來，看見尹崇堯能力非常好，兩人合作也非常不錯，帶領南山人壽各部門表現極佳；二是董事長選任是由董事互推，將依決定報金管會申請；三是這二年半來，南山人壽與金管會任何接觸，都是由尹崇堯去負責，互動亦非常好；四是今後將是數位管理，尹崇堯亦非常深入，陳棠說：「我年紀已大，不能再作了！」希望今天開票順利，今後若由尹崇堯接董事長，公司業務一定一天比一天好。

陳棠表示，到6月15日，他接任南山人壽董事長剛好二年六個月，持續追求卓越與穩健，落實公益服務及公平待客，提供客戶更數位、更創新的便捷服務，從客戶保障需求出發，跳脫價格競爭累維，以差異化的商品服務創造價值，2021年傳統型商品蟬聯業界第一，透過投資操作，經營績效再創下歷史新高。

他並在股東會上報告，南山人壽2021年合併稅後597億元，較2020年成長60％，創公司新紀錄，合併總資產亦已超過5.2兆元，較前年成長2％；去年底合併淨值5,115億元，則成長1％，淨值比達10％。

南山人壽代總經理范文偉並回答股東提問其資訊系統境界這幾年來的成本，即從2014年5月建置，至今已八年，共有四大費用，即從一開始的建置費用；第二是每年有給系統商SAP的授權及維護費用；第三是會持續購買軟體與硬體，擴展功能；第四開發很多新功能，建置過程中有外包人力費，四大費用八年合計共110億元，未來自主經營後，未來每年僅要付SAP的軟體費。

由於金管會要求境界系統改善，須經第三方獨立機構出具評估報告，范文偉表示，第三方評估進度是直接向金管會報告，南山不會知道，但強調會持續改善系統。