慈濟科大印尼專班 農產加運用太陽熱能不再看天吃飯

「只能看老天爺臉色吃飯」，這是多數農民普遍的心聲。當農作物產量大增，市場供過於求，價格勢必下跌；當產量大減，市場供不應求，即使售價再飆高，但受限於盤商統一收購，經常出現產地價格和市場價格脫鉤的景象。根據印尼統計局分析，印尼貧困家庭的主要生計來源，有49％以農業為主，全國更有28％人口從事農業，可見其重要性。

慈濟科大印尼專班在老師的指導下，學生從無到有，把最初的構想落實成作品。(圖/慈濟科技大學提供)

慈濟科大印尼專班特地邀請業師，也就是台灣能資源低碳與經濟學會理事張文曲博士，專程指導行銷與流通管理系印尼專班三年級學生，設計了利用太陽熱能的農產品乾燥機，並命名為「SHINERGY－來自太陽的能源」。透過天然能源的乾燥程序，解決農作物不耐存放、占空間、含水量高易腐敗，以及運輸成本高等問題，進一步提高農產品附加價值、延長產品價值，更將目標市場鎖定在印尼的農民合作社（類似台灣農會），增加後續包裝與配銷彈性的可能性。

與一般太陽能發電不同，學生將太陽光熱機熱技術用於乾燥機。(圖/慈濟科技大學提供)

印尼籍的行銷與流通管理系三年級學生何強豪表示，考慮到旱季（四月至十月）時，印尼最高溫度可達38度。所以，SHINERGY採用太陽熱能為乾燥的能源，再搭配最夯的物聯網概念，希望能吸引農民合作社青睞。當太陽熱能被真空管集熱系統吸收後，熱空氣將被引導至乾燥箱，農產品就可被烘乾。甚至，再搭配太陽能板，進一步提供綠色電力，讓乾燥機的數據可連動至物聯網，讓農民在手機端，就能隨時掌握機器的運作狀況。

台灣能資源低碳與經濟學會理事張文曲博士解釋，使用太陽光熱（Solar Thermal Energy）集熱技術，蒐集輻射熱能，就能直接用來乾燥農作物，產熱效率不但高達75％，乾燥機的組裝費用也相對低廉許多，與台灣常用的太陽光電（Photovoltaics），透過電力來乾燥產品的思維截然不同，卻能大幅降低成本，非常適合運用在「看天吃飯」、長達半年旱季38度高溫環境的印尼推廣！

印尼籍學生設計出有效將食物烘乾的太陽熱能乾燥機。(圖/慈濟科技大學提供)

印尼籍行銷與流通管理系三年級學生王艾文表示，印尼農民往往以最傳統的日曬方式來處理農作物，起碼得四天才能曬乾。若選擇瓦斯或電動食品烘乾機，一來費用高昂，二來危險性也高。經過多次實驗後，SHINERGY可在二天內烘乾，也無需支付電費或瓦斯費，更能有效減少碳排放量。

太陽熱能乾燥機有效縮短農產品烘乾時間及確保品質。(圖/慈濟科技大學提供)

也是印尼籍行銷與流通管理系三年級學生徐舒涵表示，目前SHINERGY的產品雛型機已開發完成，透過實務專題課程，深入瞭解如何設計與開發新產品、撰寫計畫書，更因為有業師指導，與產業界密切互動後，才明白要落實好點子，「創意、企畫和行動」缺一不可。

乾燥機的數據連動至物聯網，手機端就能隨時掌握機器的運作狀況。(圖/慈濟科技大學提供)

行銷與流通管理系專題指導老師蘇美惠表示，專題方向以全球永續發展目標（SDGs）為主軸，又特別針對SDGs12確保永續的消費和生產模式，以及SDGs7確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源，來引導學生思考。除了有實質的設計成品，還得分析印尼農業局勢、提出市場區隔、目標市場和產品定位，真正提出能幫助印尼農業的方案。

慈濟科技大學行銷與流通管理系自2019年9月與印尼金光集團合作，成立四年制日間部的印尼國際專班，招收25名印尼高中職畢業生。採獎助學金制度，讓學生來台免費就讀行銷與流通管理系，畢業後回到印尼服務，銜接政府大力推動的農業發展、實現糧食自給自足的人力需求，也是印尼最欠缺的農業加值人才。