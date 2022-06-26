台中市大雅區居民近期內經常聞到瓦斯味，引起民眾恐慌紛紛在臉書社團反映。市議員周永鴻26日為民請命，要求消防局等單位應「聞氣溯源」，揪出何處瓦斯外洩？還是另有「汙染源」？豈能再一味聞而未覺。消防局指出，初步檢測沒有瓦斯，但氣味來源仍待確認。

周永鴻說，民眾在大雅地方臉書社團反映，在大雅永和路一帶聞到瓦斯味，許多網友紛紛在貼文底下，呼應在大雅多處有聞到瓦斯味。他看到貼文後已經向消防局大雅分隊了解。消防隊表示，已和欣彰天然氣至永和宮周邊檢測，確實有聞到很像瓦斯的味道？但沒有檢測到瓦斯。

周永鴻指出，去年7月大雅曾因中油管線墊片老舊發生瓦斯外洩意外，所幸及時搶修沒有造成災情。如果這次又是瓦斯外洩，恐怕造成嚴重影響。他要求相關單位盡快調查氣味來源並做出因應，讓周邊居民能安心。

經發局表示，經查大雅區永和路有一般廠商的管線倉庫，因存放老舊的天然氣管線，先前曾發生火災，造成清理時有管線遺留的「嗅劑」外漏疑似瓦斯味道，經欣彰天然氣公司配合消防局共同前往檢測，確實無天然氣外漏的瓦斯成分，並無公共安全問題。

消防局強調，先前接獲民眾數次報案於大雅區永和路有疑似瓦斯味道，經出動人車前往查看，偶有疑似瓦斯異味或到達現場已無明顯異味，經使用五用氣體偵測器偵檢，均無可燃性氣體反應；另擴大現場區域查看，也未發現異味來源，欣彰公司到場察看亦未檢測出有相關洩漏源。