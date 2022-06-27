上周，亞洲液化天然氣 (LNG) 或俗稱天然瓦斯的現貨價格持續上揚，因為美國位於佛州的自由港（Freeport）的意外事件無法正常運作，以及俄羅斯供應歐洲的瓦斯流量減少。為因應短線所需，亞洲天然氣買家現在必須得提高買價，以搶到能源為眼下最重要的事。

根據業內消息，8月份運到東北亞液化天然氣平均價格，預估每標準單位已達37美元，周線漲0.5美元或1.4%。能源燃料調研單位ICIS認為，市場對天然氣看法一致趨漲，故價格在幾周內已大漲 60%，預估還會再往上。

ICIS補充，上述主因是俄羅斯慢慢縮小對歐洲地區瓦斯供應量。同時，美國自由港6月初發生爆炸，港內若要回歸正常可能需時3個月之久， 因為有家LNG年產約1500 萬噸的工廠被迫暫時營運。所以，天然氣缺口在短期內再次回歸正常，坦言實屬不容。

為了每年冬季的固定需求，對亞洲能源業者來說，目前都會在此時逐漸買進不同能源燃料，然後再進行各種加工分裝，以便因應年末各方需求。以液化天然氣來說，在產地淨化處理後，再經至少攝氏零下160度超低溫液化，將體積縮小至千分之一左右，便於儲存以及運輸全球各地。

同時，液化LNG經過大量水資源處理，加以熱交換之後，對魚塭業者來說，就像天下掉下來的禮物。因為，這些經過熱交換的大量剩水，水溫大約在攝氏22到24度之間，可提供飼養魚隻較為舒適生長環境。

亞洲能源進口商雖相互競價，但還是可以拿到想要的數量，因此維持亞洲天然瓦斯價格高檔不墜。Gazprom（俄羅斯天然氣工業公司）表示，經由波羅的海從俄羅斯到德國的北溪1號油管，容量將大減60%。同時，北溪1號7月已排入歲修，供應應該更為吃緊。

調研單位標普全球大宗商品（S&P Global Commodity Insights）日前預估，運至西北歐的LNG價格為37.432美元，較荷蘭天然氣交易中心（TTF）8月價格少3.5美元。同時，也對9月日本以及韓國交易價格，更要少約5美元。

相較於另一種能源的需求量，亞洲也可能出現成長變數。全球最大石油消費國中國大陸的需求前景，現在也看不太清楚。雖然當地已慢慢重新開放部分地區，但不知道陸企的成長反彈速度能有多少。

但經由現在情勢來看，中國大陸政府誘因政策若有限，未來景氣復甦恐堪慮。因為經濟成長與原油需求劃上等號，中國大陸一旦成長力道縮減，全球油價未來漲幅有多少難說，但目前還是有表現空間。