廉價航空香港快運（HK Express）一架編號UO111、由桃園飛往香港的客機機艙冒煙，今（27）日下午急降香港赤鱲角國際機場，於3點11分安全著陸，無人受傷。機上乘客表示，機艙瀰漫燒焦味，相較於空服員焦急尋找氣味來源，乘客相對鎮定。

港媒東網引述一位正在台灣讀書、趁假期返港探望家人的王同學說法，指出當時機上載有約60至70名乘客，大家在桃園正常登機，但客機飛抵香港上空時，機艙開始傳出燒焦臭味，但不確定有無起火。

報導稱，機上空服員如熱鍋上的螞蟻，四處查找氣味來源，但都徒勞無功。期間，機上並無廣播交代事由，但乘客大多保持鎮定，未見混亂，而飛機安全降落時，可見到消防車「大陣仗」戒備。

另一名乘客周先生則稱當初不知道發生什麼事，曾經誤認燒焦味是機上噴灑消毒劑所致，而機上乘客都表現得平靜，等飛機著陸之後，他見到停機坪一帶有大量警員，才「後知後覺」感到事態不妙。

同機的廖先生則形容，機艙瀰漫的氣味與瓦斯氣味有點相似，他事後略感不適，但直至客機降落一刻，他除了聞到煙味，並無發現機上有任何異常。

香港消防獲報這架航班冒煙之後，出動至少6輛救護車，趕往現場緊急戒備，最終於3點18分解除警戒。消息稱，事件疑似為煙霧警報器誤鳴引起，但確切原因還有待調查。