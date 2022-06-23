新北市板橋區後埔國小今（23）日上午11時25分校內變電箱突然冒出黑煙，校方緊急疏散14班約350名師生，新北市消防局獲報派遣人車趕赴，立即佈水線滅火，並通報台電人員到場斷電，火勢迅速熄滅，無人員傷亡。

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