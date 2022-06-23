板橋後埔國小變電箱突冒煙 校方急疏散350人 12:292022/06/23 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 後埔國小變電箱起火，幸無人傷亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區後埔國小今（23）日上午11時25分校內變電箱突然冒出黑煙，校方緊急疏散14班約350名師生，新北市消防局獲報派遣人車趕赴，立即佈水線滅火，並通報台電人員到場斷電，火勢迅速熄滅，無人員傷亡。 基隆暗夜大火 自小客車遭火舌吞沒 消防隊急撲滅無傷亡 彰化凌晨連兩起大火警消動員灌救 人員皆救出無傷亡 自小客車撞變電箱四輪朝天翻車 1人輕傷送醫 #後埔國小 #變電箱 #350 #冒煙 #無傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國通膨高於預期 台股嚇跌逾350點 10:122022/06/13 財經 深夜載女衝撞變電箱 號誌停擺、轎車噴飛摔成爛鐵 13:212022/06/17 社會 《產業》關島旅遊線上說明會 逾350位同業參與 14:382022/06/21 財經 貨車駕駛為閃小狗自撞變電箱 酒測值超標遭送辦 17:592022/06/20 社會 驚悚畫面曝！為閃車擦撞無辜外送員 他噴飛撞變電箱命危 17:002022/05/05 社會 真情流露對地球的愛！十大循環經濟頂尖製造業推手 09:402022/06/15 財經 叫他超級協尋達人 350名失蹤人口靠他返家 11:492022/06/11 寶島 美股慘崩 台股早盤暴跌逾350點 台積電狂殺13元 09:002022/06/13 財經 彰化基督教醫院凌晨頂樓火警 冷氣室外機起火竄黑煙 10:402022/06/20 社會 恐怖！板橋2機車騎士相撞 外送員噴飛撞移變電箱命危 09:422022/05/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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