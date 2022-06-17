彰化縣芬園鄉17日凌晨3點多，轎車衝撞變電箱，變電箱全毀、轎車噴飛「倒頭栽」摔成一團爛鐵。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣芬園鄉17日凌晨3點多，轎車衝撞變電箱，變電箱全毀、轎車噴飛「倒頭栽」摔成一團爛鐵。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

深夜載女衝撞變電箱 號誌停擺、轎車噴飛摔成爛鐵

彰化縣芬園鄉17日凌晨3點多，發生轎車衝撞變電箱事故，張姓駕駛深夜載著羅女，行經芬園鄉彰南路二段385巷口、芬園往南投方向，一頭撞上路邊變電箱，並波及1輛停放路邊之自小客車。從監視器研判，當時開得飛快，撞擊力道猛烈，變電箱全毀、轎車噴飛「倒頭栽」。駕駛張男無明顯受傷，羅女骨折送醫。警方驗出張男酒測值0.05毫克。

彰化警分局接獲報案，現場相當慘烈，車輛衝撞後，噴飛約100公尺，前輪和鋼圈都和車身分離，轎車還180度倒頭栽，整車撞得稀爛，附近住戶在睡夢中，聽到砰的巨響，都被驚醒、外出查看。

警方放置交通錐、現場交通指揮，等候拖吊車現場拖吊處理，變電箱連同底座整個被撞壞，造成號誌停擺，消防隊將車輛受困人員救出，駕駛張男幸運沒有外傷，羅女則右手骨折、臉部撕裂傷，送傷嚴重，緊急送醫治療。台電人員也漏夜搶修變電箱，凌晨4點已經復電。

警方初步調查，張男酒測值0.05ML／G，未超過法規0.15處罰標準，但從監視器研判，駛得飛快，肇事責任和賠償問題，還待進一步調查、釐清。