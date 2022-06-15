苗栗縣55歲張姓男子，15日早上7點多，欲騎機車訪友，不料行經苑裡鎮泰田里苗45線路段時，撞上路邊電線桿，整輛機車掉進水溝，張男則仰躺機車上、樣貌駭人，經搶救仍宣告不治。

通霄警分局社苓所員警獲報後到現場救援，據查張男騎車雖有戴安全帽，但自撞電線桿後，疑似撞擊到頭部重傷當場昏迷，才會呈現仰躺姿勢倒在機車上。

路過民眾見狀嚇得趕緊報案，苑裡消防分隊到場後，協助將張男送往苑裡李綜合醫院就醫，但經醫院急救後仍宣告不治。詳細事發原因仍待釐清。