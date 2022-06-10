去年余姓女子騎機車到托嬰中心接送1歲女兒，因紅線違停被警方連開4張600元罰單，她不服提行政訴訟，台北地方法院行政訴訟庭認為，她雖然違規但情節輕微，也未妨礙人車通行，撤銷罰單。可上訴。

余女在去年12月13日於劃有紅線路段的地方違規停車，經民眾檢具影像提出檢舉，由台北市政府警察局松山分局開單舉發，台北市交通事件裁決所認定她「在禁止臨時停車處所停車」違規，分別裁處4次各600元罰鍰，余不服提告。

台北地院認為余女雖然違規，但她當時是為接送年僅1歲多幼女，因而違規停車，違章情節輕微，且機車緊靠托嬰中心門口之路邊，當時該路段之人車稀少，且該車左側尚預留相當空間，實難認原告有何妨礙人、車通行之情事。

法官綜合考量當時該處交通狀況及原告違規之情節等情，認余女騎乘機車雖有違規停車行為，惟尚未達妨礙其他人、車通行之程度，而未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，撤銷罰單。