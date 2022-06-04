國中教育會考補考在今明2天舉辦，桃園市共有533名考生因考試期間確診或尚未解隔、快篩陽性未採PCR或未獲PCR採檢結果而需要補考。桃園市教育局指出，今日無違規或重大事件發生，僅3名考生因身體不適於休息時間離開。

教育局說明，補考安排於平鎮高中，開設16間考場與2間備用考場，為確保考生健康和安全，不開放陪考，午餐則可由考場代訂或家長送到警衛室，用餐時使用隔板不交談。

先前有未考完所有考科的考生，可就未應試科目參加，已應試科目可選擇自由參加，若仍選擇參加，成績可擇優計算。另參加補考之考生，後續免試入學等管道，錄取名額將採「外加」方式辦理，不會影響權益。

據教育局統計，首節社會科缺考43人、缺考率8.07％；第二節數學科缺考42人、缺考率7.88％；第三節國文科缺考43人、缺考率8.07％；第四節寫作測驗缺考44人、缺考率8.26％，全天無啟用備用考場也沒發生違規或重大事件。

教育局指出，今各科缺考人數不一，因已應試科目可自由參加，且有3名考生因身體不適，包括胃痛、頭痛與腹痛等，徵求家長同意後，於休息時間返家或就醫。若因疫情影響導致無法應試，將提報免試入學委員會討論，改以其他方式採計成績，目前僅1名考生採此管道，經了解其他考生都已有其他升學管道，故不影響升學權益。