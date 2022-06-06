熊仔本周六舉辦「熊仔 PRO MAX 2022 演唱會」。（索尼音樂提供）

熊仔本周六（11日）將在台北信義Legacy Max舉辦專場「熊仔 PRO MAX 2022 演唱會」，延續專輯「職業倦怠」的概念，將演唱會主題定調為「職業倦怠互助會」，結合時下最新的電玩引擎視覺技術，讓在台下的歌迷們能感受到與舞台合而為一的感覺，如同在電影院中觀看4D電影般身歷其境。熊仔近日投入彩排，表示：「我也很期待看到最後視覺上的呈現效果，很希望可以做到大家一起參與『互助會』的感覺。」

延續專輯《PRO》的「職業倦怠」主題，熊仔將演唱會定調為「職業倦怠互助會」，他用美國黑色幽默電影《鬥陣俱樂部》舉例，電影中的主角有失眠的問題，但他透過佯裝成不同疾病的患者，參加各種互助會，旁敲側擊地解決自己的失眠問題。熊仔希望透過這次的「熊仔 PRO MAX 2022 演唱會」，邀請大家一起來感受他專輯中要表達的苦笑人生觀，雖然大家所經歷的問題都不一樣，但卻能在同一場演唱會中，享受音樂，像是一起參加互助會一樣，從中找到共鳴。

熊仔近來緊鑼密鼓排練，但他上次開演唱會，在演出前重感冒，因病影響演出效果，讓他很自責，所以希望不會再生病，打亂演唱會計畫，可是這次再加上疫情，讓保持健康成為更大的挑戰，熊仔說：「這是疫情後，我第一次辦演唱會，疫情很可怕的不是『中』這件事情，而是『中』了以後，從練團到表演都必須取消，整個節奏被打亂。」因此近期除了必要的工作行程，熊仔都盡量避免其他社交聚會活動宅在家裡。「熊仔 PRO MAX 2022 演唱會」購票請洽寬宏售票系統。