鼓鼓（呂思緯）的「聽到請回答Connecting…」演唱會，受疫情影響二度延期，從原訂去年8月21日延至今年5月7日，又因疫情變化再度延期，等待近1年，終於確定7月23日在高雄流行音樂中心登場，鼓鼓特別感謝歌迷耐心等待：「這是我人生第一場大型演唱會，很開心能去高雄，雖然一延再延，現在新的演唱會日期也確定了，這段時間也做新專輯，在度過疫情後，一起抱著新的心態往新方向走，希望新朋友、老朋友都能來。」

鼓鼓曾在元氣回歸後，透過直播和大家分享如何面對確診跟防疫過程，不少留言感謝他的分享。而5月中時，他因不明原因高燒住院，現已經康復出院，身體雖然並無其他不適，至今仍在追查原因中，唱片公司希望他好好休息，全力備戰7月23日演唱會，鼓鼓也利用這段時間，好好的把體力鍛鍊回來，多變強度間歇訓練ATS（AZONE Training System）訓練、沖浪曬太陽，把身體養好。

不管是確診的照護到現在，鼓鼓受到醫護人員照顧，以及許多人的關愛，那天發燒躺在急診病床的他，除了高燒的不適外，引發的肌肉酸痛更是劇烈，此時隔壁床的阿嬤跟他說「要撐過去」，知道阿嬤自己也是身體不舒服，還給予他加油打氣，此舉也讓鼓鼓備感窩心，至今仍牢記在心。

鼓鼓和蕭秉治昨相約到KTV直播練唱，因蕭秉治原訂6月3日在Zepp New Taipei舉辦「狂人」新專輯演唱會，也是因疫情影響而延至7月2日舉辦，雖2人的演唱會都延期，但他們還是很想唱歌給歌迷聽，除了練唱各自的歌曲〈簽收我的心〉、〈毒藥〉，還分別點唱平常最愛在KTV唱的歌，以及破億流水席之歌〈我還是愛著你〉。「聽到請回答Connecting…」演唱會門票將於6月6日晚上6點重啟開賣，已購票者可持原票券入場。