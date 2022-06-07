部分農友對參賽很有興趣，但礙於果園是林班地，無法參加，覺得很可惜。(楊沁涓提供／劉秀芬台南傳真)

停辦多年的台南市芒果評鑑比賽，台南市府今年將重新舉辦，農友表示，參加比賽若得獎可提升形象，對銷售也有幫助，因此不管老將、新手，都躍躍欲試。

台南市政府為推廣台南芒果，除了舉辦國際芒果節，2013年起舉辦芒果評鑑賽，由於連續兩年得獎者多為南化區果農，導致其他區農友興趣缺缺，或是認為農忙期實在無法參賽，因此評鑑舉辦2年後，改以其他形式繼續推廣行銷芒果季活動。

曾獲得2013年第1屆比賽亞軍農友江森原，目前是楠西區果樹第23班班長。江森原分析，玉井區農友地理位置接近玉井青果市場，因此習慣至市場與盤商交易，或是交貨給農會，較不擔心銷售問題；南化農友拚外銷市場，為了讓消費者認識南化芒果，因此參加意願高，楠西果農參加比賽也是為了打知名度。

江森原說，參加比賽後，知名度提升，除了外銷市場，宅配客戶也逐年增加。楠西是台南芒果最大產地，前年起楠西區公所自行舉辦愛文評鑑賽，參加者踴躍，江森原的班員有多人獲獎，都覺得對銷售很有幫助。

南化區農會表示，南化農友是評鑑常勝軍，今年得知市府重啟比賽後，也將請產銷班推派高手參加。楠西農會也表示，除了請產銷班推薦，符合資格的個人農友想要參賽，農會也會積極爭取名額。

台南市農業局表示，此次評鑑賽初步開放50個名額，依各芒果產區種植面積及產量分配，得獎者除了有獎牌鼓勵，也將協助農友上電商平台促銷，若報名踴躍，也不排除多開放參賽名額。