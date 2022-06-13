4日才剛度過21歲生日的林聖榮13日現身台鋼雄鷹新人測試會，他希望能夠給自己一次再挑戰職棒的機會，向外界證明自己還有實力留在職棒賽場上。

林聖榮大理高中畢業後在2019年投入中職選秀，在第三輪被富邦悍將選中，簽約金320萬元，但進職棒不到2年半，去年被富邦「戰力外」，才20歲職棒生涯就暫時落幕。

進職棒後連一軍賽場都沒見過就被釋出，林聖榮僅留下二軍2年、出賽30場，拿下2勝7敗、2中繼成功的紀錄。被釋出的當下林聖榮心情十分失落，心想「怎麼會那麼快就離開職業？」

後來加入安永鮮物遇到投手教練倪福德，他也給了林聖榮很多建議，「他協助我調整，指出我的缺點，他說我之前投球動作不是那麼固定，大約花了半個月的時間做調整，讓我投球更穩定。」

林聖榮過去最快球速能來到142公里，但進到職棒後卻碰上「失速危機」，均速僅136到139公里，但現在慢慢找回球速，現在均速可達138至140公里，今天在台鋼測試會的實戰投打中，最快球速也有140公里。

決定參加測試會，給自己再一次挑戰職棒的機會，林聖榮也有與同樣有職棒資歷的林晨樺、黃勝雄聊過，「前輩們叫我不要想太多，忘掉前面的，重新來過。」他也希望能夠站上一軍舞台，見識一下一軍的比賽張力。