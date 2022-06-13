台鋼雄鷹新人測試會13日起在澄清湖棒球場登場，上午場77名選手受測，統籌教練林振賢點名幾名印象深刻的投手及打者，也提到具有職棒資歷球員的選擇想法，由於球隊需先打二軍一年，考量年齡及體能等狀態可能下滑，球隊需要的是屆時30歲左右的即戰力。

台鋼進軍中職成為第六隊，測試會吸引720人報名，符合資格的473人分為3天進行體能檢測及實戰投打，由林振賢領軍，加上2名台鋼球探鄭漢禮、林聿文，還找來湯登凱、曾翊誠、蕭任汶、黃甘霖、鄭乃文及鄧蒔陽等資深教練協助觀看球員，成功錄取的球員將獲得台鋼推薦參加今年中職季中選秀會。

林振賢表示，這次測試會分為兩大部分，實戰投打分數大約佔6成、體側則佔4成。他也點出幾名上午場印象較深的投手，「2個下勾的陳宇宏、林亭佑除了姿勢特別外，另外就是控球穩、節奏快。」但他也提醒如果進到職棒，快投的準備動作要再修正，否則容易被盜壘。

林振賢也提到年僅21歲、具有職棒資歷、現效力安永鮮物的投手林聖榮，稱讚他控球不錯，「變化球控制能力有一定水準。」另外像是安永鮮物成棒隊投手大瀧幸治、伊朗「混血王子」爾曼羅索普，以及今天在測試會上開轟的陳皓禎都是有不錯表現的球員。

針對未來選才，林振賢表示，台灣球員數據統計巔峰是在24到28歲，接近30歲時技術等各層面是最平衡時，由於台鋼還需打1年二軍，如果大約28、29歲的球員，會是球隊即戰力人選。

林振賢認為，雖然捕手蔡岱霖已30歲，但因為是捕手又有經驗，這年紀還算可以。