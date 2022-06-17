統一獅首席教練高志綱17日快篩陽性，近期職務由一軍打擊教練卡麥隆暫代，事實上昨天賽前高志綱就有頭暈、頭痛的情況，當時總教練林岳平就有所警覺，立刻叫他回去休息。

「餅總」透露，昨天開賽前，坐在一旁的高志綱就跟他說自己有頭暈、頭痛的情況，「我就跟他說有這樣的情況要注意，可能就是快要發病，他就先離開，沒想到今天就兩條線了。」

獅隊昨天就由卡麥隆暫代首席教練任務，林岳平透露，前幾天在澄清湖比賽時就有些行政人員確診，「因此高志綱染疫也不是很意外。」至於目前高志綱的狀況，餅總說：「他有發燒，現在應該正在發病中、正不舒服。」

今天上午高志綱快篩陽性後，立刻搭防疫計程車回台南宿舍進行隔離，林岳平說：「因為他家裡有才剛出生沒幾個月的小朋友，這是比較擔心的。」事實上之前獅隊陣中疫情較為嚴峻時，高志綱為了怕確診後會傳染給家人，早已在宿舍住了一陣子。