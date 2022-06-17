味全龍「大師兄」林智勝17日面對中信兄弟王牌投手德保拉，首打席就敲出左外野陽春炮，相隔74天打出本季第3轟、生涯第292轟，助隊先馳得點。

林智勝在龍隊開季首戰就打出破紀錄的全壘打，更是連2戰開轟，但在4月4日棒打統一獅左投江辰晏後就沒有全壘打演出。

今天天母上演頂尖左投對決，王維中首局面臨滿壘危機但成功度過，下半局打線立刻有所回應，2出局後，林智勝從德保拉手中敲出左外野陽春炮，生涯第292轟出爐，助隊先馳得點，距離生涯300轟倒數8轟。